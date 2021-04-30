Беглов опроверг слухи о строительстве жилья на Охтинском мысе

В Петербурге планируют создать Музей истории города, часть которого расположится на Охтинском мысе. Среди петербуржцев появились слухи о строительстве на этом участке жилых домов, однако губернатор Северной столицы Александр Беглов опроверг все домыслы в эфире телеканала «78».

Дело в том, что при создании Музея истории города будет занята практически вся территория Петербурга. Так, на базе музея планируют создать Археологический музей. Расположат его на выделенной «Газпром нефтью» на Охтинском мысе исторической части.

«Жилья там точно не будет. Не знаю, откуда такие сведения», - заявил Беглов.

Напомним, 1 февраля Минкульт РФ начало рассматривать вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе.