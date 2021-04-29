В Выборгском районе завершили демонтаж незаконных торговых павильонов

В Петербурге закончили демонтаж торговых павильонов рядом с метро «Озерки». Работы были организованы 28 апреля комитетом по контролю за имуществом по поручению губернатора города Александра Беглова. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

«Это городская территория, и землепользователи должны соблюдать законы Санкт-Петербурга, касающиеся аренды земельных участков", — добавил Беглов.

Девять павильонов занимают площадь в 400 квадратных метров. Согласно плану, по завершению демонтажа территория будет благоустроена. Владельцев торговых точек привлекут к административной ответственности. Кроме того, владелец будет обязан возместить расходы на демонтажные работы на участке.