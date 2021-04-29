На аукционе продали 50% офицерских казарм Измайловского полка

В Петербурге закончился аукцион, организованный комитетом имущественных отношений. Торги состоялись 29 апреля, в четверг. С молотка ушел пул нежилых помещений офицерских казарм лейб-гвардии Измайловского полка. Об этом сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.
Объект занимает площадь в 7,4 тысячи квадратных метров. Проданная часть здания ушла компании ООО «Символ» за 351 миллион рублей. Новый собственник обязан сохранить здание и адаптировать его для современного использования.
Известно, что казармы находятся на Измайловском проспекте в доме №2 литер А. Здание построили в начале XIX века. В связи с этим оно включено в список объектов культурного наследия регионального значения.