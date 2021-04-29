На Васильевском острове построят 44 дома разной длины и высоты

В Василеостровском районе Петербурга планируют построить жилой комплекс, состоящий из 44 домов премиум-класса. Все дома будут различаться по длине и высоте, а также три многосекционных блока оборудуют уступами, спускающимися к Неве. Об этом сообщили на заседании Градсовета.

Согласно плану, проект предполагает строительство 44 домов площадь в 121 тысячу квадратных метров. Дома разной высоты и длины построят рядом с ледоколом «Красин». Так, на Васильевском острове на месте котлостроительного завода появится новый жилой комплекс премиум-класса.

Кроме того, в ЖК будет три многосекционных блока с оборудованными уступами для спуска к Неве. Блоки будут высотой от 16 до 33 метров. Известно, что инициатором проекта стала компания «Остров сити».