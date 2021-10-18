В Петербурге откроют оздоровительно-термальный комплекс

В Петербурге в 2022 году планируют открыть оздоровительно-термальный комплекс. Он расположится у "Лахта-Центра". в котором будут шесть бассейнов с минерализованной водой и релакс-зона. Проектом займётся гостиничная сеть Green Flow. Инвестиции в запуск проекта оцениваются в 450 млн рублей. Об этом рассказал инвестор Александр Тертычный.

«Этим летом мы приобрели здание, сейчас там началась стройка. В первом квартале 2022 года мы уже откроем оздоровительно-термальный комплекс площадью 3,2 тысячи квадратных метров для посетителей. Это будет место, где человек сможет скрыться от городской суеты на 2-4 часа и пассивно оздоровиться», – цитирует его ТАСС.

Основной аудиторией комплекса станут жители и гости Северной столицы.