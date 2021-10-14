На севере Петербурга появится новая тепломагистраль

В Калининском районе Петербурга «ТЭК» приступил к монтажу километра магистральной сети. Новая тепломагистраль обеспечит теплоснабжением 30 тысяч жителей петербуржцев. На время реконструкции подача будет проходить через временную теплосеть в 1121 метр. Это необходимо, чтобы исключить перебои с теплом и горячим водоснабжением зимой. Монтаж завершится к ноябрю.

« Времена, когда из-за подобных работ жильцы домов оставались без воды и отопления, остались в прошлом», – отметил губернатор Александр Беглов.

Он также отметил, что существующая теплосеть на Тихорецком проспекте прослужила более 40 лет и около 20 лет без ремонта.