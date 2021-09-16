Девелопер «Самолет» купит компанию «СПб Реновация» за 10 млрд рублей

В пресс-службе девелоперской группы «Самолет» сообщили, что компания будет покупать «СПб Реновацию». Завершить консолидацию планируется к концу года.

«Совет директоров ПАО "ГК "Самолет" утвердил решение о приобретении ООО "СПб Реновация". После заключения одной из крупнейших сделок на российском рынке девелопмента, компания станет отдельным подразделением региональной бизнеса группы "Самолет" под руководством члена совета директоров группы и акционера "Самолет Регионы" Александра Прыгункова», — заявили в компании.

Стоит отметить, что в портфель «СПб Реновация» входят участки комплектного развития территорий, включенные в программу реновации Северной столицы. За прошедшие 10 лет компания смогла построить более 1 млн кв. метров жилья, чтобы перевести в них около 700 семей из аварийных домов.

Сумма сделки оценивается в 10 млрд рублей. Все выплаты планируют завершить за три года.