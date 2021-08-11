В Петербурге вырос спрос на микростудии

Специалисты и аналитики рынка недвижимости заметили, что жители Санкт-Петербурга стали чаще покупать себе в качестве жилья микростудии. Эксперты связали это с тем, что сейчас растут цены на жилую площадь.

Сообщается, что средняя площадь квартир Северной столицы сократилось на 11%. На сегодняшний день петербуржцы покупают себе квартиры, площадь которых не превышает 20 квадратных метров. В свою очередь застройщики уменьшают жилплощадь для того, чтобы сохранить клиентов.

Стоит отметить, что сейчас микростудии можно купить в центре Петербурга, а также на окраинах.

Аналитики также отметили, что в подобных квартирах сложно жить даже одному.