Ввод жилья на первичном рынке Петербурга упал вдвое

В Петербурге резко снизились темпы ввода в строй жилья на первичном рынке. Как сообщают «Невские Новости», ссылаясь на Urbanus.ru, за март на рынок выведено менее 45 тысяч кввадратных метров жилья. Этот показатель стал худшим за четыре года.

В марте на рынке появились шесть новых домов. В феврале их было в два раза больше. Разница с январем составляет 3,5 раза.

Число выводимых на рынок корпусов снижалось с декабря. Однако переде Новым годом на рынок вывели 24 новых корпуса общей жилой площадью почти 300 тысяч квадратных метров. Повторения данного результата в конце текущего года эксперты не прогнозируют.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в комитете по строительству обсудили ситуацию с проблемным ЖК «Ломоносов».