Ситуацию с ЖК «Ломоносов» обсудили в комитете по строительству

В петербургском комитете по строительству обсудили ход работ в проблемном жилом комплексе «Ломоносов». Первый комплек в нем уже заселен, со строительством трех других постоянно возникают различные сложности.

В пресс-службе комитета по строительству уточнили, что объем необходимых работ определят в ближайшее время общими усилиями СПб ГБУ «УСП», застройщика и управляющей компании. В ООО «СЗ «Капитан» пообещали ускорить процесс возведения третьего и четвертого корпусов путем увеличения количества техники и рабочих на объекте.

Сложности с недвижимостью возникают у россиян не только в родной стране. «МК в Питере» сообщает, что граждане России сейчас фактически не могут купить квартиру, дом или землю в Финляндии. В том числе, возникают проблемы с въездом в соседнюю страну.