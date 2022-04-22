Квартира жены чиновника из Ленобласти потянула на крупный штраф

Жена чиновника из Ломоносовского района Ленинградской области не смогла объяснить суду, откуда у неё взялись деньги на покупку квартиры. Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, в ходе проверки выяснилось, что стоимость приобретенного имущества превышала совместные законные дозды супругов за три года.

Петродворцовый районный суд Петербурга назначил штраф соразмерный стоимости доли в квартире, законность приобретения которой ответчице доказать не удалось. Он составил 353 тысячи рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что бывший доцент ПГУПС был оштрафован судом за взятки от студентов. Деньги он получал за выставление хороших оценок за экзамены и курсовые работы.