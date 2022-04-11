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В долгострое ЖК «Ломносов» продают места в паркинге от 180 тыс рублей

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© Фото: Baltphoto

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Дольщики жилого комплекса «Ломоносов» всё ещё в ожидании ключей.

Больше сотни мест в паркинге строящегося жилого комплекса «Ломносов» выставлены на торги. Как сообщает Neva.Today, стоимость мест варьируется от 170 до 350 тысяч рублей.

Всего на торги выставлено 109 лотов. Места находятся в паркинге на Михайловской улице, 51 — в ЖК «Ломоносов», который ранее был охарактеризован губернатором Александром Бегловым как один из самых сложных долгостроев Петербурга.

Жилой комплекс строила компания «Петрострой». Её директор Дмитрий Ипатов находится под домашним арестом по делу о мошенничестве. Мера пресечения избрана до мая 2022 года.

Достраивать проблемный жилой комплекс планируется перепоручить компании «Лидер Групп» в лице ООО «Специализированный застройщик Капитан». По плану работы должны завершиться к концу 2023 года.

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