В долгострое ЖК «Ломносов» продают места в паркинге от 180 тыс рублей

Больше сотни мест в паркинге строящегося жилого комплекса «Ломносов» выставлены на торги. Как сообщает Neva.Today, стоимость мест варьируется от 170 до 350 тысяч рублей.

Всего на торги выставлено 109 лотов. Места находятся в паркинге на Михайловской улице, 51 — в ЖК «Ломоносов», который ранее был охарактеризован губернатором Александром Бегловым как один из самых сложных долгостроев Петербурга.

Жилой комплекс строила компания «Петрострой». Её директор Дмитрий Ипатов находится под домашним арестом по делу о мошенничестве. Мера пресечения избрана до мая 2022 года.

Достраивать проблемный жилой комплекс планируется перепоручить компании «Лидер Групп» в лице ООО «Специализированный застройщик Капитан». По плану работы должны завершиться к концу 2023 года.