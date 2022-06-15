За 213 млн купили заброшенное здание в Большом Казачьем переулке

На торгах компания ООО ПСГ "Металлсройпроект" приобрела заброшенный дом в Большом Казачьем переулке. Финальная стоимость лота составила 214,7 млн рублей. Об этом сообщается в релизе Российского аукционного дома.

Помимо здания в лот включили участок площадью 1,4 тысячи квадратных метров. На приобретенной им территории собственников может обустроить в том числе гостиницу.

Данное здание ввели в эксплуатацию в 1906 году. Реновация объекта обсуждалась еще с девяностых годов прошлого века. В 2000 году дома передали частному инвестору, но тот не смог справиться с возложенными на него обязанностями и привести объект в порядок. Здание с "нулевых" пребывает в запустении.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что за 100 млн рублей продали особняк Белугина на аукционе. Особняк Белугина построили в 1891 году, а в 2009 его полностью реконструировали и заменили все коммуникации. Во всех помещениях выполнили дизайнерский ремонт. Стоит отметить, что у здания нет статуса памятника.