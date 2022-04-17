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Часть дома с видом на Новую Голландию собираются продавать

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© Фото: pixabay.com

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80% площадей здания напротив острова Новая Голландия собирается продать комитет имущественных отношений. Об этом сообщает "МК в Питере".

11 нежилых помещений в доме на набережной Адмиралтейского канала, 17А выставлены на торги. 2,1 тысячи квадратных метров составляет общая площадь выставленных на продажу объектов. Начальной ценой помещений будет 147 миллионов рублей. Торги будет проводить Российский аукционный дом 7 июня. Заявки примут с 13 апреля по 30 мая.

Здание построили в 1900 году в стиле "кирпичный модерн" по проекту архитектора Александра Бруни. Дом не значится среди объектов культурного наследия, но он находится в пределах охранной зоны. Все наружные ремонтно-строительные работы придется согласовывать с ведомством.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что за 390 млн рублей выставили на торги бизнес-центр возле Балтийского вокзала. Продажа 100% акций компании пройдут 31 мая на электронной площадке Российского аукционного дома.

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