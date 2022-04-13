За 390 млн рублей выставили на торги бизнес-центр возле Балтийского вокзала

Бизнес-центр "Балтийский порт" у Балтийского вокзала в Петербурге продадут на торгах. продажа 100% акций компании пройдут 31 мая на электронной площадке Российского аукционного дома. Начальная цена лота составит 390 млн рублей.

Здание общей площадью в 7,9 тысяч квадратных метров расположено на улице Маршала Говорова, 49. Прилегающий участок 3,9 тысяч квадратных метров. Отмечается, что рядом с бизнес-центром проходят основные магистрали. Рядом проспект Стачек, набережная Обводного канала, а также в шаговой доступности станция метро "Нарвская" и "Балтийская". Кроме того, в 2009 году в здании провели ремонт, а также там есть кафе и охраняемая парковка. До 27 мая принимают заявки на участие в торгах.