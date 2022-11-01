Опрос показал, что малый бизнес в сфере торговли выбирает офлайн

Доля онлайн-продаж в последние годы резко увеличилась. На фоне этого многие потребители начали отказываться от ранее привычного формата покупок и перешли на заказы через интернет. Несмотря на это, большинство предпринимателей все еще выбирают торговлю офлайн.

Аналитики Сбербанка выяснили, что 61% компаний в сегменте микро- и малого бизнеса сферы торговли предпочитают именно такой формат. При этом 29% выбирают торговлю в сети, а 10% пытаются совместить два формата.

Основную прибыль компаниям, продающим офлайн, приносит собственный магазин — их доля составляет 93%. В других случаях выручка поступает с помощью дистрибуции и франшизы. При этом 72% компаний, которые уже используют онлайн-каналы для продажи, планируют и дальше развивать это направление. Данный показатель среди фирм, работающих только офлайн, в два раза ниже — 36%.

Главная причина отсутствия, либо низкого уровня онлайн-продаж — дефицит у компании ресурсов для их организации.

«Действительно, для выхода в онлайн необходимо изучить много новой информации, организовать работу с поставщиками, искать финансирование и многое другое. Чтобы облегчить жизнь малому бизнесу и помочь своим клиентам, Сбербанк предлагает предпринимателям специальное решение для интернет-торговли», — отметил Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» компании.