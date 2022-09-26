Между Италией и Россией появится железнодорожное сообщение

Компания Fesco запускает железнодорожные маршруты в рамках сервиса Fesco European Railway Network. Поезда поедут из Вероны в Москву, Петербург и Екатеринбург. В обратном направлении тоже.

Как сообщает АБН, сперва поезда из Вероны каждую неделю будут отправлять к пограничному переходу Малашевич-Брест. Там их ждет перегрузка контейнеров, после этого облегченным составом поезда отправятся в российские города.

Основными грузами для товарооборота станут еда, товары народного потребления. Также будут перевозить строительные материалы. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Отметим, что первый контейнерный состав из Северной столицы выехал в Верону 6 сентября, а сегодня, 26 сентября, поезд покинет итальянскую станцию и отправится в Москву.