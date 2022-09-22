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В Петербурге может случиться кризис экскурсионных автобусов

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге намечаются проблемы с туризмом на автобусах. Кризис может коснуться транспортных организаций, которые выдавали общественный транспорт для туристических фирм.

Как сообщает АБН, генеральный директор ООО «Драйв–тур» Кира Журавская отметила, что такая проблема связана с лоббированием интересов российских производителей транспортных средства, также влияние оказывает ограничени на ввоз.

Отмечается, что все автобусы в период пандемии стояли без работы, однако организациям приходилось продолжать вкладывать в них деньги. Также серьезные изменения произошли в феврале 2022 года, после чего стало невозможным покупка подержанных автобусов из Европы. Российские и китайские аналоги не отличаются хорошим качеством.

Еще одной проблемой является нежелание опытных сотрудников возвращаться на работу в туристические фирмы. Согласно опросу, более 70 процентов гидов и водителей не вернутся на рабочие места.

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