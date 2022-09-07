Северный морской путь ожидает глобальные изменения на 1,8 триллиона рублей

Северный морской путь готовится к серьезному обновлению. Для его развития планируется потратить большую сумму денег. На Восточном экономическом форуме президент РФ сказал, что на изменение морского пути направят 1,8 триллиона рублей.

Как сообщает МК в Калининграде, в России планируют внести глобальные изменения в Северный морской путь. Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума заявил, что правительство РФ уже разработало и утвердило план обновления. А на его реализацию хотят выделить 1,8 триллиона рублей.

Президент отметил, что главной целю таких финансовых вложений является увеличение показателей морского пути почти в шесть раз. Сейчас его проходимость составляет 35 миллионов тонн.

По его словам, грузопоток Северного морского пути можно увеличить с нынешних 35 миллионов тонн до планируемой цели в 220 миллионов тонн.