В Петербурге появилось почти на 50% больше вакансий с возможностью переезда

На рынке труда в Петербурге на 78% увеличилось количество вакансий, где работодатели предоставляют возможность переехать.

Согласно информации hh.ru, теперь на сайте сервиса открыто более 700 вакансий вместе с переездом в город. Всего по Северо-Западу предложений с урбанизацией около трех тысяч. Относительно прошлого года, предложений стало больше на 72%.

В основном, с возможностью релокации предлагают работать кандидатам ИТ-сферы и телекома (55% за октябрь 2022), а также работникам сферы продаж, клиентского сервиса, маркетологам и пиарщикам.

Зарплата в подобный вакансиях начинается от 80 до 150 тыс. рублей, что в 1,3 раза превышает среднюю предлагаемую зарплату по городу (63 тыс. рублей соответственно).

Предлагаются самые разные компенсации для работников: оплата стоимости переезда работника и членов семьи, предоставление корпоративной квартиры или оплата аренды, полный социальный пакет, компенсация питания, оплата мобильной связи. В некоторых вакансиях работодатели даже указывают, что предоставляют места в детских дошкольных учреждениях.