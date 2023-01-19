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У петербургских ТЦ по рекомендации российского вице-премьера могут появится ларьки с отечественной продукцией

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© Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

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Российским регионам порекомендовали разместить ларьки с отечественной продукцией у входов в торговые центры.

Соответствующее предложение поступило от главы Минпромторга, вице-премьера России Дениса Мантурова. По его мнению, в регионах у входов в торгово-развлекательные центры и магазины  можно было бы разместить ларьки, где будет реализовываться продажа отечественных товаров. Об этом пишет АБН.

Отмечается, что такое решение поможет местным производителем и фермерам предоставлять свою продукцию, кроме того это поспособствует исполнению распоряжения правительства от 2021 года об обеспечении продовольственной безопасности.

В Министерстве промышленности и торговли дополнили, что документ пока носит рекомендательный характер, поэтому размещение киосков только разрабатывается и согласовывается органами местного самоуправления.

Одновременно с этим, местные власти до 1 июля текущего года должны предоставить в Минпромторг отчет с приложением фотографий ларьков, которые сейчас размещены рядом с ТЦ и магазинами.

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