Рынок на юге Петербурга превратят в гастромаркет за 250 млн рублей

В Петербурге модернизируют Московский рынок, об этом пишет РБК.

Александр Шавлиашвили ранее модернизировал Василеостровский рынок. Теперь он превратит в гастромаркет уже Московский. Сумма инвестиций составляет 250 млн рублей. На Московском рынке откроют 30 продовольственных и 24 гастрономические концепции. Обновленное пространство откроют в мае 2022 года.

Ранее у Смольного также были планы по реконцепции петербургских рынков, в их числе Московского. Из этого ничего не вышло, поскольку арендатор ООО «Московский рынок» оспорил решение городских властей о расторжении договора аренды и добился в суде права приобрести площадку. Ее продали за 210 млн рублей и весной 2021 года Московский рынок стал собственностью компании.

Предприниматели так же смогли приватизировать Ломоносовский и Правобережный рынки. Сейчас обсуждается цена Мальцевского и Торжковского.