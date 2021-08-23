КИО спрогнозировал доход Петербурга на 2022 год

Председатель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Леонид Кулаков на совещании по региональному бюджету в Мариинском дворце спрогнозировал доход на 2022 год. Этот показатель составил 21,8 млрд рублей.

Наибольшая часть прогнозируемого дохода поступит от использования имущества —13,8 млрд рублей, от приватизации — 7,5 млрд рублей, прочие доходы — 0,5 млрд рублей.

Стоит отметить, что по итоге на 2021 год ведомство запланировало доход в размере 21,9 млрд рублей. Согласно приведенным данным, в прошлом году прирост средств в казну Северной столицы составил 19,7 млрд рублей.