Беглов разрешил арендаторам не платить за землю под билборды

Операторам наружной рекламы в Петербурге будет предоставлена отсрочка оплаты установленных на арендуемой у государства земле конструкций. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", одними из первых поддержку от государства представители рекламной отрасли получили именно в Северной столице.

Отсрочка арендных платежей даст возможность операторам рекламы собрать необходимые средства в условиях в разы подорожавших услуг печати и стоимости материалов, а также дефицита комплектующих для цифровых носителей. Эксперты отмечают, что таким образом компании смогут сохранить самый ценный ресурс — кадры.

Меры поддержки предложил комитет по печати и взаимодействию со СМИ. Их реализацию поддержал губернатор Петербурга Александр Беглов. Теперь с арендаторам могут быть заключены дополнительные соглашения, которые допускают оплату за второй и третий квартал текущего года в четвертом квартале — в срок до 15 декабря. Воспользоваться отсрочкой представители отрасли смогут в отношении тех правоотношений, которые возникли не позднее 15 апреля текущего года.