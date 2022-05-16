Петербуржцы стали активнее продавать на маркетплейсах после ухода западных брендов

Российский рынок маркетплейсов демонстрирует активный рост. Как пишет Neva.Today, за 2021 год его объем составил 4,1 трлн рублей. Всего россияне сделали на рынке розничной интернет-торговли 1 700 млн заказов. По числу заказок рост составил 104%, а по объему рынка в рублях — 54%.

Быстрому росту рынка способствовала пандемия коронавируса. Находясь дома, люди стали делать больше покупок онлайн. На маркетплейсе Wildberries за два года стало на 380 тысяч продавцов больше. Их численность достигла 412 тысяч.

За период с января по апрель на маркетплейс пришли свыше 31 тысячи продавцов. В этот период страну активно покидали иностранные бренды, а также бесперебойно вводились новые санкции.

Влияние на ситуацию также оказал рост цен и дефицит отдельных позиций. За год — с марта 2021 по март 2022 — на маркетплейсе Wildberries стали покупать на 229% больше гречки. Продажи сахара выросли на на 179%, кофе и цикория на 112,77%, а секс-игрушек на 61%. Чаще стали покупать и гигиенические прокладки. Резкий рост показали и продажи гигиенических прокладок: с 24,9 млн рублей в феврале-марте 2021 года, до 54,2 млн рублей.

В марте текущего года на маркетплейсе стали покупать меньше одежды. Впрочем уже к апрелю прежний объем продаж не только вернулся, но и был превзойден. С февраля по март текущего года женской одежды купили на 18,5 млрд рублей, то есть на миллиард меньше, чем ранее. Объем продаж мужской одежды снизился с 7,9 млрд до 4,9 млрд. при этом за 15 последующих дней апреля мужской одежды удалось продать на 5,5 млрд рублей.

Как сообщил изданию директор платформы для управления бизнесом на маркетплейсах Денис Добряков, продающие произведенную из Турции одежду компании столнклись с логистическими проблемами. Выросла стоимость перевозок, возникли очереди на трассах и границе. Все это привело к сбоям поставок.

Основатели петербургского бренда женской одежды Zeri отметили, что при поставках из Турции могут быть сорваны сроки или что-то случиться на границе, поэтому компания перешла к работе с отечественными тканями. Как отметили предприниматели, такое решение было принято еще в разгар пандемии, когда необходимые материалы могли застрять на границе на несколько месяцев.

Вещи бернда Zeri разрабатываются и шьются в Нальчике. После проверки качества товар доставляют на склады Wildberries в Москве. Оттуда одежду развозят по регионам. Производители говорят об увеличении объема продаж в апреле, связывая данную тенденцию с уходом западных брендов.

Важную роль сыграли и антикризисные меры, которые разработало и внедрило большинство маркетплейсов. В OZON приняли решение не взимать плату за хранение ряда товаров. Яндекс.Маркет начал быстрее осуществлять выплаты продацам. Wildberries отменил плату за приемку товаров на складах в Коледино и Подольске.

На круглом столе «Ретейл: Развитие-2022», который прошел в январе, глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик заявил, что петербургские власти готовы помочь ретейлерам организовать диалог с маркетплейсами. При необходимости к нему могут привлечь Министерство промыленности и торговли, а также Федеральную антимонопольную службу.