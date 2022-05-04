Уход из России стоил датской компании Maersk 700 млн долларов

Датская транспортная компания Maersk с уходом из России потеряла 700 миллионов долларов. По данным агентствоа Ritzaus Bureau, такие убытки транспортная компания, которая выполняет шестую часть всех контейнерных перевозок в мире понесла в первом квартале текущего года.

В настоящий момент компания активно избавляется от активов в России. Портовое оборудование выставлено на торги.

Продала свои активы и финская компания Valio. Как пишет АБН, сыр Viola теперь продолжит выпускать их российский покупатель.

Глава Maersk Сёрен Скоу уточнил, что компания ведет переговоры о продаже с несколькими игроками. Однако ситуацию он назвал сложной и отметил, что на это потребуется время, особенно с учетом действующих санкций.