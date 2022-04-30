Haribo и его мармеладные мишки уходят из России

Поставки продукции в России приостановит немецкий производитель мармелада Haribo. Компания не уходит из страны совсем, однако приостановит поставку мармеладных конфет в форме медведей до особого распоряжения.

Немецкая компания стала отнюдь не первой, покинувшей российский рынок. Как пишет АБН, некоторые уже подсчитывают убытки от такого решения. В частности, итоги первого квартала текущего года подвела компания «Макдоналдс».

В Haribo приостановку поставок объяснили ростом цен на сырьё и изменением ранее сложившихся логистрических цепочек. Однако своих контракгентов в компании попросили отказаться от штрафов и расторжения договоров. По мнению руководства Haribo, пауза позволит понять, как компании развиваться в России в дальнейшем.