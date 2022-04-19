Импортозамещению в Петербурге помогут технопарки

Технопарки в Петербурге планируется сделать частью программ импортозамещения. Как сообщили в пресс-службе администрации города, один из них в настоящее время работает на прядильно-ниточном комбинате «Красная нить».

Всего в технопарке представлены восемь компаний, в которых трудоустроены более тысячи сотрудников. Среди выпускаемой технопарком продукции одежда, полиэфирные ткани, оборудование для телекоммуникаций и выпуска фотоэлектрических пластин. При этом основной продукцией комбината «Красная нить» являются нитки, применяемые в различных сферах промышленности.

Петербуржцы также массовой ищут альтернативу ушедшим западным брендам. Ранее «МК в Питере» сообщал, кто может заменить популярные у горожан марки одежды.