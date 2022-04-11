В Петербурге начнут продавать проездные в магазинах

Эксперимент по продаже проездных билетов в торговых сетях Петербурга запустят в апреле. Об этом сообщил председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков.

В настоящее время разовые билеты на наземный транспорт продают только в кассах станций метрополитена и у СПб ГБУ «Организатор перевозок». Сейчас это билеты с QR-кодом, которым можно воспользоваться только один раз.

В петербургских магазинах разовые билеты будут продавать на другом носителе, куда можно будет записать до десяти поездок. Срок действия таких билетов будет продлен. Отмечается, что эксперимент по продаже таких проездных билетов в магазинов петербургских торговых сетей начнется в ближайшее время.

Многих петербуржцев в настоящий момент, помимо возможности купить проездные билеты, волнуют цены на основные товары этих магазинов. «МК в Питере» выяснил, что будет с ценами на продукты и непродовольственные товары в ближайшее время.