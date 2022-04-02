Ленобласть вошла в тройку лидеров по выращиванию форели

Ленинградская область замыкает тройку регионов-лидеров по выращиванию форели. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, за прошлый год количество выращенной рыбы увеличилось на 3%, составив 12,6 тонн. На долю форели приходится объема 98% рынка товарной рыбы.

В Ленинградской области работают примерно 50 рыбоводных хозяйств. Доля кормов отечественного производства в рационе форели за год возросла до 25%. в прошлом году она составляла только 10% от общего количества используемых кормов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в магазинах города отмечено снижения минимальных цен на ряд продуктов, в том числе сахар, крупы и вермишель. Подешевели также морковь и лук.