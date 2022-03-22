Смольный разберется с проблемой подорожания топлива для общественного транспорта

В Петербурге идет подготовка к переходу на новую модель транспортного обслуживания. Однако перевозчиков небезосновательно волнует повышение цен на топливо и обслуживание подвижного состава. Как сообщает «МК в Питере», в Смольном обещают разобраться с этой проблемой.

Вице-губернатор Максим Мейксин обсудил эту проблему с перевозчиками и городскими ведомствами на совещании. Представители транспортных компаний поделились своими опасениями о росте цен. Чиновники заверили, что найдут решение.

2,7 тысяч автобусов на природном газе выйдут на дороги Петербурга с переходом к новой модели транспортного обслуживания. Преимущественно они будут использовать сжиженный газ и только 371 автобус компримированный. В качестве возможной меры поддержки рассматривается фиксация цены на СПГ и КПГ.

Для уменьшения рисков, связанных с подорожанием комплектующих, власти могут увеличить авансы и продлить срок действия заключенных контрактов до 2029 года.