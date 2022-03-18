Россияне закупают презервативы впрок

В России увеличились продажи средств барьерной контрацепции. Как сообщает РБК, ссылаясь на данные исследования DSM Group, за неделю с 28 февраля по 6 марта продажи презервативов в российских аптеках выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В натуральном выражении спрос достиг показателя 540,7 тысяч упаковок. В денежном выражении на презервативы покупатели потратили на 32% больше, чем годом ранее — 184,1 млн рублей.

При этом за период с 21 по 27 февраля показатель в натуральном выражении снизился на 0,2% по сравнению с прошлым годом и составил 460 тысяч упаковок.