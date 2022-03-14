Рейтинг Петербурга упал до преддефолтного

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service снизило рейтинг Петербурга до отметки Ca. Это означает, что его состояние близко к преддфеолтному. Об этом сообщает «МК в Питере».

Помимо Петербурге, так же снизился рейтинг еще у 15 российских субъектов. Это Москва и область, Омск, Краснодар, Нижегородская область, Татарстан, Чувашия, Башкирия, Коми, Ханты-Мансийский автономный округ, Волгоград и другие.

Вошли в список и компании. В частности, Moody’s понизило рейтинг ГУП «Водоконал» и ОАО «Западный скоростной диаметр».

Заключительный уровень рейтинга агентства — С. При его достижении считается, что субъект достиг дефолта.