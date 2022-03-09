Гендиректор компании Biocad возглавит её Совет директоров

Генеральный директор фармакологической компании Biocad Дмитрий Морозов покидает пост. Как сообщили в пресс-службе компании, теперь он станет председателем Совета директоров.
Уточняется, что в новой должности Дмитрий Морозов займется вопросами стратегического развития компании. Однако ряд направлений он по-прежнему будет курировать лично.
Должность генерального директора Biocad займет Дмитрий Сивокоз, ранее бывший вице-президент по маркетингу, продажам и доступу на рынок.
Компания Biocad в настоящее время производит 61 лекарственный препарат для лечения онкологических, аутоиммунных и других социально значимых заболеваний.