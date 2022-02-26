В Ленобласти производят больше пива, чем в Петербурге

Ленинградская область наращивает объемы производства пива. По итогам текущего года объемы производства пива и пивных напитков в регионе увеличились на 25,4%. Как сообщает «Деловой Петербург», наибольший рост продемонстрировали объемы сидра, медовухи и пуаре. Этих напитков произвели на 105,9% больше, чем годом ранее.

В Петербурге наблюдается обратная ситуация. За год пива в городе произвели на 2,8% меньше, чем в 2020-м.

В целом по России объемы производства пива также растут. Общероссийский рост объемов производства составил 3%. Особенно увеличились объемы производства безалкогольного пива. В этой категории рост превысил 10%.