Петербургский депутат предложил продлить часы работы общепита

В Петербурге предлагается продлить часы работы заведений общественного питания. С таким предложением выступил депутат ЗакСа Дмитрий Панов.

Как сообщил парламентарий на своей странице в Facebook, он предложил продлить работу ресторанов до 2:00 при условии соблюдения ими всех установленных ограничений. С предложением он обратился к руководителю петербургского Роспотребнадзора Наталье Башкетовой.

Дмитрий Панов отметил, что решение о продлении времени работы заведений общепита нужно принимать после снижения уровня заболеваемости коронавирусом. Пока бары и рестораны Петербурга могут работать до 23:00.