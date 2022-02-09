Петербургские рестораны сокращают часы работы заведений из-за QR-кодов

Петербургские рестораторы жалуются на резкое падение посещаемости своих заведений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и необходимостью проверять QR-коды у их посетителей. Чтобы компенсировать падение выручки, заведения приходится сокращать человеко-часы работы своих сотрудников и время работы самих ресторанов.

Так, основательница бара "Мельвин" и кальян–бара "Пумба" Дарья Полыгалина сообщила «Деловому Петербург» о сокращении числа посетителей на 30%. Сократился и средний чек, поэтому заведения сокращают человеко-часы сотрудников в зале на сменах.

Совладелец компании AF Brew Артём Кольчуков сообщил о падении трафика в заведениях уже на 40-50%. Он прогнозирует, что ситуация не исправится до апреля-мая.