Торги на Мосбирже начались с обрушения индекса

Российский фондовый рынок начал торговую сессию в пятницу, 21 января, со значительного падения. По данным Мосбиржи, её индекс достиг 3416,56 пункта, то есть снизился на 2,83% в самом начале торгов. Индекс РТС продемонстрировал падение на 3,43 процента, то есть до 1400,81 пункта.

Курс рубля по отношению к основным валютам также падает, хоть разница и менее существенна. Наблюдается также снижение нефтяных котировок. Сорт Brent потерял в стоимость 1,5%. Его цена снизилась до 87 доллара за баррель. Сорт WTI упал в цене чуть более значительно — до 84 долларов за баррель, то есть на 1,74%.