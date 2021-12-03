Телеканал ЛенТВ24 сообщил, что AO «ЛОЭСК» арендует подстанцию у компании «Мется Свирь»

В рамках программы по консолидации электросетевого имущества, действующей в Ленинградской области, AO «ЛОЭСК» скупает и арендует объекты с уровнем напряжения от 6 до 110 кВ. Как сообщает ЛенТВ24, в программу входят электрические и трансформаторные подстанции, распределительные устройства, кабельные и воздушные линии.

AO «ЛОЭСК» арендовало подстанцию напряжением 110/10 кВ, принадлежащую лесопромышленному заводу. «Мется Свирь». Это деревообрабатывающее предприятие является одним из лучших в России.

Выгоду от аренды получают обе стороны. Финская компания «Мется» получит арендную плату и сократит расходы на обслуживание объекта. «ЛОЭСК», в свою очередь, имеет больше возможностей для обслуживания объекта и поддержания его в надлежащем техническом состоянии.

Необходимость выкупа и аренды подобных объектов в компании объясняют тем, что владельцы сетевых активов, не обладающих статусом территориальных сетевых организаций, не всегда уделяют должное внимание обеспечению бесперебойного электроснабжения. При этом «ЛОЭСК» вкладывает в подстанции значительные средства, модернизируя их, что существенно снижает риск возникновения внештатных ситуаций.