Депутаты не стали сокращать расходы на ледовую арену СКА

В Законодательном собрании Петербурга не приняли поправку в бюджет на будущий год, которая предусматривала сокращение расходов на строительство новой ледовой арены СКА. Представители партии «Яблоко» предлагали направить средства на расселение коммунальных квартир.

В КПРФ предложили направить освободившийся таким образом миллиард рублей Фонду капитального ремонта, чтобы избежать роста тарифов. Однако, в итоге планируемые расходы на строительство СКА-Арены на 2022 год были оставлены без изменений.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на заседании ЗакСа была утверждена так называемая губернаторская поправка. Согласно ей доходы города в будущем году увеличиваются на 16,4 млрд рублей, а расходы — на 53,4 миллиарда.