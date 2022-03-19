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Эксперты считают, что санкции откроют для России новые возможности

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© Фото: baltphoto

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По мнению политологов, Россия сможет наладить собственное производство.

Западные санкции серьезно повлияли на экономическую стабильность в России. При этом эксперты считают, что данная ситуация может стать отличным трамплином для дальнейшего развития. Об этом 19 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на политологов Сергея Григорьева, Дмитрия Солонникова и Сергея Наумова. 

Эксперт считает, что Россия дан из немногих стран, которые могу построить независимую экономику. Развиваться смогут как наука и бизнес, так и сельское хозяйство. 

«Мы в ближайшие годы увидим увеличение сельского хозяйства, животноводства. На место западных компаний просто придут другие инвесторы из других стран», – уверяет Григорьев. 

О том, что санкции могут дать бизнесу и промышленности необходимый толчок, считает и второй эксперт. 

«Новые экономические условия для России открывают такие возможности. Мы теперь не ограничены целым рядом связывавших раньше нас обременительных требований. У нас больше нет ни юридических, ни моральных, никаких оснований что-то делать в угоду западной Европе или США», — высказался  Солонников. 

Выходом для России может стать путь Китая, который успешно копирует иностранные технологии. 

Согласен с коллегами и Наумов. По его словам, сейчас наступил важный момент, когда бизнес, государство и общество должны объединиться. Россия сможет наладить собственное производство и без иностранной поддержки. Так ли это — покажет только время. 

 

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