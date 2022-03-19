Эксперты считают, что санкции откроют для России новые возможности

Западные санкции серьезно повлияли на экономическую стабильность в России. При этом эксперты считают, что данная ситуация может стать отличным трамплином для дальнейшего развития. Об этом 19 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на политологов Сергея Григорьева, Дмитрия Солонникова и Сергея Наумова.

Эксперт считает, что Россия дан из немногих стран, которые могу построить независимую экономику. Развиваться смогут как наука и бизнес, так и сельское хозяйство.

«Мы в ближайшие годы увидим увеличение сельского хозяйства, животноводства. На место западных компаний просто придут другие инвесторы из других стран», – уверяет Григорьев.

О том, что санкции могут дать бизнесу и промышленности необходимый толчок, считает и второй эксперт.

«Новые экономические условия для России открывают такие возможности. Мы теперь не ограничены целым рядом связывавших раньше нас обременительных требований. У нас больше нет ни юридических, ни моральных, никаких оснований что-то делать в угоду западной Европе или США», — высказался Солонников.

Выходом для России может стать путь Китая, который успешно копирует иностранные технологии.

Согласен с коллегами и Наумов. По его словам, сейчас наступил важный момент, когда бизнес, государство и общество должны объединиться. Россия сможет наладить собственное производство и без иностранной поддержки. Так ли это — покажет только время.