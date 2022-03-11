Власти Петербурга связали повышенный спрос на ряд товаров с фейками в интернете

В Смольном обсудили повышенный спрос на ряд товаров и пришли к выводу, что причиной могли стать фейки в сети интернет. Об этом 11 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Невской ратуше прошло обсуждение о мерах поддержки петербургского бизнеса в условиях кризиса. Для этого чиновники встретились с предпринимателями и представителями общественных организаций. Совещание было организовано вице-губернатором Алексеем Корабельниковым. Он рассказал, что в настоящее время в городе работает специальный штаб, отслеживающий экономическую ситуацию. В него вошли как городские власти, так и бизнес эксперты. Специалисты проводят мониторинг состояния городских предприятий и организаций с иностранным капиталом.

«Губернатором принято решение о докапитализации двух крупных ресурсов в поддержку бизнеса в размере двух миллиардов рублей. Эти средства будут направлены прежде всего на поддержку системообразующих предприятий», — сообщил вице-губернатор.

Также по словам Корабельникова, в городе не наблюдается дефицита несмотря на санкционное давление. При этом в магазинах образуется дефицит некоторых групп товаров из-за фейков в социальных сетях.