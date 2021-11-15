В Ленобласти в этом году перевыполнен план по сбору урожая

В Ленинградской области в нынешнем году собрали больше урожая, чем в прошлом и перевыполнили план. Об этом 15 ноября сообщает издание ivbg.ru.

За 2021 год область перевыполнила план по сбору зерна и рапса. Все это несмотря на неблагоприятные погодные условия этим летом. Кроме зерна, увеличились также запасы плодово-ягодных культур. Подобных впечатляющих результатов достигли при помощи аграриев и новой высокоэффективной технике.

На 2022 год уже посеяно на 45% больше прошлого года — 16,1 тысяча гектаров озимых культур.

«В этом году мы увеличиваем объем озимых культур, потому что это дает нам стабильный урожай и высокую продуктивность. Применение современных агротехнологий позволяет нашему региону в зоне рискованного земледелия обеспечивать высокие показатели в сельском хозяйстве», — поделился подробностями губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.