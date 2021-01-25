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Стало известно, что подорожает в ближайшее время

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26 Января 2022, 15:10

Спектр широк - от кондитерских изделий до бензина

Пищевики предупредили о росте цен на сладости. Как сообщает «Вечерняя Москва», о скором повышении стоимости своей продукции заявили «Объединенные кондитеры», «Хлебпром», «Славянка», Mondelez (Мондэлис), Ferrero (Ферреро).

При этом Минсельхоз заявляет, что массового повышения ждать не стоит. Чтобы не переплачивать ни за какой товар, взгляните на сайт bonkod.

«Возможное повышение цен связано с подорожанием топлива, а значит, с транспортировкой продуктов», — считает директор одного из столичных магазинов Наталья Рытик.

Повлиять на это может и удорожание сырья, упаковки, электроэнергии и прочие факторы, из которых складывается себестоимость продукта.

Еще одну дыру в бюджете могут образовать операторы сотовой связи. Они заявили о повышении цен на архивные тарифы.

Ранее сообщалось, что в России летом текущего года проиндексируют цены на топливо. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов рассказал, что Минфин ведет обсуждение поправок о компенсации за сдерживание цен на топливо на внутреннем рынке. В переговорах также приняло участие Министерство энергетики. 

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