Сетевые рестораны объявили о росте цен в новом году



Сетевые рестораны повысят цены в 2022 году. Всегда полакомиться недорогими, но качественными пирогами можно, заказав их тут.

В «Шоколаднице» сообщили, что могут поднять цены в среднем на 8%, в Black Star Foods — на 5–15%. То, что цены, вероятно, вырастут, также констатировали в Novikov Group (рестораны «Магадан», «Большой», «Сыроварня» и другие) и Tigrus Group («Остериа Марио», «Швили», «Зест», «Бар BQ»). По словам представителей ресторанов, это связано с ростом цен на продукты.

Минэкономики России оценило годовую инфляцию на 22 ноября в 8,05% после 8,1% неделей ранее. Глава министерства Максим Решетников сообщил, что есть риски превышения прогнозного значения по инфляции 7,4% по итогам года.

Ранее руководитель коммунистической партии Петербурга и Ленобласти «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что государство могло бы создать систему продуктовых карточек — по примеру, как это было в СССР, только в более усовершенствованном виде.

«Если у человека есть неоплаченные кредиты, и он еле-еле сводит концы с концами, то такому гражданину без лишней бюрократии по заявлению должен выделяться объем продуктов на месяц», — заявил глава коммунистов.

Для получения такой карты, по его мнению, человек должен уведомить государство о причинах нужды. Малинкович отметил, что месячная карта должна быть эквивалентна приблизительно 15 тысячам рублей. Там будут продукты, которые важны для здоровья человека: овощи, фрукты, яйца, минеральная вода, клетчатка, крупы, мясо и многое другое.

Такую меру поддержки можно сразу направить на решение двух проблем — бедности населения и разорения малого бизнеса. Государство могло бы закупать продукты для нуждающихся граждан у фудкортов, предложил Малинкович.