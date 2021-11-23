В Москве с Нового года вдвое вырастет стоимость патентов

В Закон Москвы о патентной системе налогообложения внесут изменения. Проект поправок опубликован на сайте Мосгордумы. Если вам нужно получить патент, помочь в этом может https://kazan.patentium.ru.

Во-первых, название видов деятельности привели в соответствие с тем, как они сейчас фигурируют в Налоговом кодексе.

Во-вторых, все индивидуальные предприниматели с 2022 года будут платить ровно в 2 раза больше налога, поскольку в поправках повысили потенциально возможный к получению годовой доход.

Ранее сообщалось, что в Петербурге корректируется налог на имущество юридических лиц. На заседании 10 ноября депутаты Законодательного собрания рассмотрели законопроект о корректировке налога на имущество юридических лиц в 2023-2024 годах.

Согласно новому законопроекту налоги на гаражи, машино-места и объекты незавершенного строительства старше трех лет, принадлежащие юридическим лицам, будут начисляться, исходя из их кадастровой стоимости. Минимальная площадь налогооблагаемых торговых и административных помещений уменьшается с 1000 до 500 квадратных метров.

Власти ожидают, что данные меры принесут в бюджет Петербурга до 3 миллиардов рублей в 2023-2024 годах.