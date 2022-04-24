В России собираются запустить производство каменной туалетной бумаги

В России хотят начать производить каменную офисную, книжную и туалетную бумагу. Проект собираются представить на форуме "Сильные идеи для нового времени", который пройдет этим летом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автора инициативы Алексея Елсукова.

По его словам, наряду с традиционной бумагой можно запустить производство и каменной бумаги, которая делается из известняка и нетоксичного полимера. Из этих материалом можно делать плотную упаковочную бумагу, офисную, книжную и даже туалетную. Елсуков считает, что если в стране наладить массовое производство, то цена на нее будут схожими или даже ниже, чем на обычную.

Каменную бумагу уже производят в Японии, а в Узбекистане есть наработки, ведь там тоже много известняка. О схожих проектах сообщала и Турция.