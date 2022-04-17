Дерипаска предлагает провести новую пенсионную реформу в России

В России необходимо провести пенсионную реформу. Об этом сообщает бизнесмен Олег Дерипаска. По его словам, нужно "наполнить активы пенсионной системы" так, чтобы у людей старше 45 лет был источник пенсионных платежей, который не зависит от федерального бюджета.

Он отметил, что у страны уже есть активы в виде "Роснефти", "Газпрома" и всех остальных государственных компаний. Дерипаска считает, что их нужно как-то реструктурировать. Он уточнил, что пять-шесть компаний вместо одной госкомпании намного лучше. Также бизнесмен считает, что Пенсионный фонд должен стать собственником этой компании.

Кроме того, Дерипаска предложил в два раза сократить госаппарат в России и в три-пять раз урезать силовые и правоохранительные структуры. Он заявил, что из колоний нужно отпустить осужденных по статье 159 и 160 УК РФ предпринимателей, чтобы они начали создавать рабочие места в России.