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OBI могут продать бизнес в России за 1 евро

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Российские магазины OBI могут продать за символическую цену в 1 евро. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на гендиректора аналитического агентства InfoLine Ивана Федякова.

Соглашение о продаже российских активов немецкого ритейлера товаров для ремонта дома OBI российскому инвестору уже заключено, но еще не было одобрено ФАС.

Федяков заявил, что сделка может пройти за символическую сумму, например за 1 евро. Это в первую очередь связано с тем, что компания OBI последние два года была убыточным активом.

По оценка IfoLine, убытки фирмы за последние 2 года составили примерно четыре миллиарда рублей, а новый владелец должен будет погасить задолженность. Аналитик не исключил, что российские власти могут дать новому инвестору беспроцентный кредит, чтобы погасить часть или полную сумму убытков.

 

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