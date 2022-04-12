Кудрин: ВВП может снизиться больше, чем на 10%

В Министерстве финансов и Министерстве экономического развития уточняют прогноз по ВВП России на этот год. Об этом сообщает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время заседания бюджетного комитета Совфеда.

В разговоре с ТАСС он заявил, что официальный прогноз снижения будет больше 10%. По его словам, снижение ВВП повлияет на бюджеты России и на выполнение тех законов о бюджете, которые приняли все субъекты РФ. Федеральный бюджет окажет регионам всю необходимую помощь.

Также Кудрин отметил, что в связи с этим Минфин уже проводит перераспределение расходов внутри бюджета. Он считает, что в этом году чиновникам придется больше работать, в том числе над этими вопросами.